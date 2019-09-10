02 Октября 2020
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Госдума, Государственная дума, депутаты, Антон Гетта, Игорь Станкевич (2019) | Фото: duma.gov.ru

Госдума потратит 9,5 млн рублей на опрос о своей работе

Госдума заказала ВЦИОМу социологическое исследование о своей деятельности. За 9,5 млн руб. депутаты хотят узнать, что россияне думают об их работе.

Через телефонные опросы, интервью и фокус-группы депутаты хотят выяснить отношение населения к деятельности парламента, изучить запрос на те или иные законопроекты. Опрос пройдет по итогам осенней сессии, в ходе которой депутаты примут проект бюджета. Среди резонансных инициатив: ограничение до 20% доли иностранного владения медиаресурсами, отмена возрастной маркировки для произведений искусства и законопроект против домашнего насилия, также запланировано обсуждение законопроекта о фейковых новостях.

Госдума не в первый раз проводит такое опросы. В 2018 г. на эти цели было потрачено 20 млн руб., а в 2017-м — 27,9 млн руб., пишут "Известия".

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Госдума потратит 9,5 млн рублей на опрос о своей работе

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Теги: Госдума, опрос, ВЦИОМ,



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