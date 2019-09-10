В 2019 году билеты в эконом-класс российских авиакомпаний подорожали уже на четверть

Почти на четверть (24,1%) с января по август (т.е. за восемь месяцев) 2019 года выросла средняя стоимость перелета в эконом-классе российских авиакомпаний. Таковы данные Росстата, на которые ссылаются "Известия". Это подорожание стало самым серьезным с момента кризиса в 2008 году.

Читайте также: Минтранс готовит меры по снижению стоимости авиабилетов

В предыдущие годы подорожание с января по август было в пределах от 2 до 19%. При этом средняя стоимость билета эконом-класса в расчете на 1000 км пути в годовом выражении (август текущего года к августу 2018-го) выросла на 18,3%.

В Росстате пояснили, что в августе стоимость билетов всегда находится на пике. После они дешевеют вплоть до декабря. По данным крупных агрегаторов — Aviasales, Туту.ру, OneTwoTrip, Biletix — снижение цен уже началось. Авиапутешествие внутри России в октябре обойдется на 15–34% дешевле, чем в августе в зависимости от сервиса бронирования, полет за рубеж — на 3–15%.

Ранее в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) спрогнозировали годовой рост цен на билеты в районе 9-10% (что очень разозлило ФАС, антимонопольщики даже пообещали проверку). В Минтрансе сообщили, что рост стоимости билетов в первом полугодии составил 7%.