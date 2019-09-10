02 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области бизнесмен оштрафован за травму, которую получил ребенок, играя на батуте

В Заводоуковске за травму ребенка на батуте наказан владелец опасной игрушки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, днём 9 июня недалеко от торгового центра во время прыжков на игровом батуте шестилетний мальчик получил перелом руки. Следователи полагают, что это произошло в результате несоблюдения бизнесменом правил эксплуатации батута.

Во время предварительного расследования предприниматель компенсировал пострадавшему ущерб. Суд на 150 тыс. руб. оштрафовал бизнесмена.

Добавим, этим летом аналогичные случаи произошли в Улан-Удэ и Тольятти. В начале года умерла девушка, прыгавшая на батуте в одном из торговых центров Тюмени. В этом же городе в 2017 г. произошли две похожие ситуации: в мае на ребёнка упал батут, а августе мальчик выпал с батута на асфальт.

Опасный батут Заводоуковск(2019)|Фото: СУ СКР по Тюменской области

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В Тюменской области бизнесмен оштрафован за травму, которую получил ребенок, играя на батуте

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Теги: батут, перелом руки, бизнесмен, штраф



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