В Тюменской области бизнесмен оштрафован за травму, которую получил ребенок, играя на батуте

В Заводоуковске за травму ребенка на батуте наказан владелец опасной игрушки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, днём 9 июня недалеко от торгового центра во время прыжков на игровом батуте шестилетний мальчик получил перелом руки. Следователи полагают, что это произошло в результате несоблюдения бизнесменом правил эксплуатации батута.

Во время предварительного расследования предприниматель компенсировал пострадавшему ущерб. Суд на 150 тыс. руб. оштрафовал бизнесмена.

Добавим, этим летом аналогичные случаи произошли в Улан-Удэ и Тольятти. В начале года умерла девушка, прыгавшая на батуте в одном из торговых центров Тюмени. В этом же городе в 2017 г. произошли две похожие ситуации: в мае на ребёнка упал батут, а августе мальчик выпал с батута на асфальт.