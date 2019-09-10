02 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
туман дорога (2007) | Фото: Накануне.ru

Из-за тумана в пермском аэропорту задерживаются рейсы

В Пермском крае туман внес корректировки в работу пермского аэропорта "Большое Савино", передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным онлайн-табло, задерживаются несколько рейсов: из Перми в Москву и в Нарьян-Мар, а также два рейса из Москвы, один в Казань и в Краснодар.

"У нас задерживается только прилет. В связи с эти задерживается вылет. Командиры воздушных судов четырех самолетов, четырех авиакомпаний приняли решение не взлетать со своих точек отправления. Решили перестраховаться и посчитали, что лучше подождать, пока туман рассеется в Перми. Все другие самолеты мы отправили из аэропорта и приняли. Наши службы готовы принимать воздушные суда и отправлять их. наша взлетно-посадочная полоса рассчитана на условия такой туманности. Все другие самолеты сели и взлетели", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани, уточнив, что задерживаются рейсы авиакомпаний "Nordwind Airlines", "UVTaero", "Азимут" и "Аэрофлот".

Добавим, что проблемы с авиасообщением 10 сентября возникли и в Тюмени.

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Из-за тумана в пермском аэропорту задерживаются рейсы

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Теги: Большое Савино, рейс, туман, аэропорт, задержки, самолет



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