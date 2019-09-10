02 Октября 2020
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лесной пожар (2011) | Фото: Накануне.ru

В Якутии оштрафовали трех глав поселений за лесные пожары

Прокуратура Якутии оштрафовала трех глав поселений за лесные пожары, которые бушевали в республике минувшим летом.

Руководители Первого Тогусского, Чочунского поселений Вилюйского районов Якутии и поселка Кысыл-Сыр оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый. По данным прокуратуры, они не приняли меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ведомство внесло в июле главам поселений представления, а также возбудило в отношении них дела об административном правонарушении.

В Якутии 1 августа был введен режим ЧС из-за природных пожаров. Дожди улучшили пожароопасную обстановку в лесах, в конце августа режим ЧС был снят.

К тушению огня привлекали авиацию, лесников и добровольцев из местного населения. Как сообщает Regnum, всем добровольцам, кто тушил природные пожары летом, заплатят деньги.

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В Якутии оштрафовали трех глав поселений за лесные пожары

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Теги: якутия, лесные пожары, главы поселений



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