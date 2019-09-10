В Тюмени экстренно расселен аварийный дом

Экстренно расселен дом №1 по Ставропольской в Тюмени. Жителям дома рассказали властям: изучение текущего состояния здания показало, что оно имеет критические дефекты, жить в нем нельзя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Принято решение ограничить доступ людей в дом и расселить жильцов. Заместитель главы Тюмени Павел Перевалов сообщил, что с 19.00 9 сентября около дома начнут дежурить сотрудники полиции и МЧС. Жителям необходимо взять документы, вещи первой необходимости и выехать из дома.

"На ближайшее время разместиться можно в гостинице "Колос". У дома дежурят автобусы, которые доставят вас в гостиницу", – сказал он.

После надо собрать документы для получения компенсации за съем жилья. Его и услуги риелтора оплатят из бюджета. Жильцам самим надо найти схемное жилье за месяц. На время поиска жители останутся в "Колосе". Власти будут расселять дом, работая с двумя группами жителей – нанимателями, то есть теми, кто живет в доме по договору социального найма, и собственниками квартир.

После получения и сверки всех необходимых документов мэрия объявит аукцион и купит квартиры, аналогичные тем, что люди имели в доме по Ставропольской. С ними заключат новые договоры социального найма, и люди смогут переселиться в постоянное жилье.

Что касается собственников, после принятия документа о расселении администрация обязательно письменно уведомит об этом 100% собственников. Затем будет издано распоряжение об изъятии жилых помещений и земельного участка под аварийным многоквартирным домом. Следующий шаг – оценка каждого жилого помещения оценочной организацией, имеющей соответствующую лицензию, которая будет выбрана в ходе аукциона. Если собственники согласятся с оценкой, им переведут соответствующую сумму.

В течение нескольких часов жители дома № 1 по Ставропольской выехали из его стен. Многие жильцы на время переехали к родным и знакомым.