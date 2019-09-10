"Вышел на утреннюю пробежку - и упал": пловец из Екатеринбурга умер после соревнований в Греции

Ушел из жизни пловец из Екатеринбурга Игорь Макеев. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков.

"Потеря для всего нашего плавания - сегодня умер Игорь Макеев. Вышел на утреннюю пробежку - и упал. Наверное, сердце...", - написал Митьков на своей странице в Facebook.

Он принес свои соболезнования жене и детям спортсмена.

Незадолго до смерти Игорь Макеев участвовал в соревнованиях, проходивших в Греции: участники проплыли 30 километров в открытом море. На заплыв у уральца ушло 10 часов.