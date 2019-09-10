В аэропорту Тюмени из-за непогоды задержаны вылеты и посадки самолетов

Непогода вновь сковала тюменский аэропорт "Рощино", передает корреспондент Накануне.RU.

Вместо 6.45 в 11.00 улетят в Москву пассажиры "S7" и "Уральских авиалиний", говорится в онлайн-табло аэрогавани. Аналогичный рейс из столицы сел в Екатеринбурге, скоро он прибудет в Тюмень. Также в столице Урала временно приземлился борт "России", летевший из Антальи. Позже сядут в "Рощино" ATR-72 Utair из Сургута и "Airbus" "Ямала" из Салехарда (рейс объединен с S7). Причиной задержек, по некоторым данным, стала непогода. Получить комментарий аэропорта не удалось.

Напомним, погода регулярно нарушает работу тюменской аэрогавани. В последнее время такое случалось, в частности, в июне, августе и сентябре.