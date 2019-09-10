02 Октября 2020
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Общество Тюменская область
тюмень аэропорт рощино стойки регистрации (2017) | Фото: Накануне.ru

В аэропорту Тюмени из-за непогоды задержаны вылеты и посадки самолетов

Непогода вновь сковала тюменский аэропорт "Рощино", передает корреспондент Накануне.RU.

Вместо 6.45 в 11.00 улетят в Москву пассажиры "S7" и "Уральских авиалиний", говорится в онлайн-табло аэрогавани. Аналогичный рейс из столицы сел в Екатеринбурге, скоро он прибудет в Тюмень. Также в столице Урала временно приземлился борт "России", летевший из Антальи. Позже сядут в "Рощино" ATR-72 Utair из Сургута и "Airbus" "Ямала" из Салехарда (рейс объединен с S7). Причиной задержек, по некоторым данным, стала непогода. Получить комментарий аэропорта не удалось.

Напомним, погода регулярно нарушает работу тюменской аэрогавани. В последнее время такое случалось, в частности, в июне, августе и сентябре.

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В аэропорту Тюмени из-за непогоды задержаны вылеты и посадки самолетов

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Теги: Рощино, аэропорт, задержки, самолет



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