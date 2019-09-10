02 Октября 2020
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Общество В России
металлургия цех робот сварка (2004) | Фото

Роботы уже к 2030 году могут вытеснить с рабочих мест почти половину россиян

Компетенции 45,5% работников в России к 2030 году окажутся невостребованными, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование РАНХиГС.

По мнению авторов исследования, "рискам цифровизации и автоматизации" будут подвержены 20,1 миллиона человек.

Таким работникам придется либо уйти с рынка труда, либо переобучаться. Эта оценка касается только формально занятых граждан, то есть официально трудоустроенных.

Оказалось, что роботам можно поручить большую часть работы в гостиничном и ресторанном бизнесе (под риском автоматизации находятся 73% занятых здесь). Также в списке - обрабатывающие производства (60%), сельское и лесное хозяйство (58%), розничная торговля (53%) и добыча полезных ископаемых (51%).

Решением проблемы может стать введение налога на роботов или переход на четырехдневную рабочую неделю.

Напомним, ранее в Госдуме заявляли, что в России к 2030 году могут остаться без работы 15 млн жителей страны.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин отмечал, что исчезновение в РФ профессий, не требующих квалификации, например, продавцов, охранников и водителей, связано с наступлением промышленной революции.

Как считает депутат, востребованными останутся профессии, которые подразумевают сопереживание и эмпатию. "Или, где есть высокий уровень вариативности в применении знаний, например, образование или медицина", - отметил Шеин.

Он подчеркнул, что люди, занятые в сфере услуг, будут уже не нужны: уже сегодня в магазинах вместо продавцов ставят аппараты.

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Роботы уже к 2030 году могут вытеснить с рабочих мест почти половину россиян

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Теги: роботы, рабочие места, россияне



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