Тимати удалил клип про Москву после того, как видео набрало миллион дизлайков

Певец Тимати (36), который в скором времени во второй раз станет отцом, удалил с YouTube свой антирекордный клип, снятый вместе с другим рэпером – Гуфом. Видео вышло в день города в Москве (который совпал с единым днем голосования). Песня посвящена не столько столице, сколько ее мэру, перед которым рэперы просто расплываются в комплиментах. Многих пользователей буквально взбесила строчка про митинги. В итоге за каких-то пару суток клип поставил новый антирекорд российского сегмента YoTube, набрав миллион дизлайков.

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В комментариях Тимати стебали и, мягко говоря, обвиняли в продажности. В итоге вот что он написал в Instagram (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.): "Шума вышло более чем. Вышел на рекорд. Только цели такой не было. Высказать своё личное мнение в достаточно острой форме, да в моем стиле. Разозлить такое количество людей, это еще надо постараться. Но совсем не этого хотелось. Я понимаю что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое не популярное решение. Здесь перебор вышел. Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал - моё уважение !! Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно, поэтому, дорогие друзья: Удаляю это видео что бы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было".

В комментариях, впрочем, волну гнева уже не остановить: "Да ты уже настолько в говне, что удалив клип не выберешься", "За Собянина иди бургер тогда схавай", "Бабки получил, выборы прошли, теперь можно и удалить ролик".