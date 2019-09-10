02 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
Дональд Трамп (2017) | Фото: nypost.com

Трамп прокомментировал "эвакуацию американского шпиона" из России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об истории с "американским информатором" в России.

При этом глава Белого дома поддержал ЦРУ, которое не отрицает сам факт произошедшего, однако назвало "спекуляциями" утверждения о том, что решение об эвакуации "информатора" было принято из-за Трампа, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, американские разведчики якобы вывезли в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения.

При этом ЦРУ назвало эти утверждения "неточными", сообщает CNN со ссылкой на нескольких осведомленных сотрудников администрации Трампа. По данным телекомпании, агент "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве".

Решение о вывозе шпиона был якобы продиктовано, в том числе, озабоченностью по поводу того, что президент США и сотрудники его администрации небрежно обращались с секретной информацией, что могло привести к раскрытию агента.

Член комитета Совфеда Франц Клинцевич назвал откровенным фейком историю о "российском шпионе". Время "Штирлицев" уже давно миновало, написал политик на своей странице в Facebook. По его словам, материал CNN - "откровенный фейк". Клинцевич отметил, что ни о каком американском шпионе "внутри российского руководства" и речи быть не может. CNN попытался в очередной раз дискредитировать американского президента Дональда Трампа, считает член комитета Совета Федерации.

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Трамп прокомментировал "эвакуацию американского шпиона" из России

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Теги: Трамп, шпион, Россия



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