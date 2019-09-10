Алжир купил российские истребители на $2 млрд

Россия и Алжир подписали контракты которые предусматривают закупку истребителей Су-30МКИ(А) и МиГ-29М/М2.

Договоренности об этом были достигнуты на МАКС-2019, сообщил авторитетный алжирский блог MenaDefense. Источник в оборонной промышленности подтвердил факт подписания соглашений. По его словам, речь идет о заказе 16 истребителей Су-30МКИ(А) и 14 истребителей МиГ-29М/М2.

Общая сумма контрактов составляет около $1,8 млрд. С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражениястоимость контрактов превышает $2 млрд, говорят источники газета "Ведомости".

Год назад сообщалось о том что Алжир — один из крупнейших покупателей российской авиационной техники — проявил интерес к закупке 14 истребителей типа МиГ-29М/М2, которые могут заменить в алжирских ВВС бывшие в употреблении советские МиГ-29С из Белоруссии и Украины.

О том, что Россия и Алжир ведут закрытые переговоры по закупке эскадрильи МиГ-29М/М2, рассказали два источника в сфере ВТС, а собеседник в руководстве российского военного ведомства уточнил, что стороны обсуждают продажу 14 новых машин. Сумма потенциального контракта (с учетом идущих в комплекте средств авиационного поражения) оценивается в $700–800 млн, говорит один из источников: "Исходим из того, что подписание твердого контракта станет возможным уже в ближайшем будущем". В Федеральной службе по ВТС, "Рособоронэкспорте" (ведет переговоры с российской стороны) и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) от комментариев воздержались.

Алжирская военная делегация присутствовала на международном форуме "Армия-2018" в Кубинке, где заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин и начальник департамента снабжения Минобороны Алжира генерал-майор Мустафа Дебби обсуждали вопросы, связанные в том числе с оружейными поставками.

Алжир является одним из крупнейших покупателей российской авиационной техники. За последние десять лет парк их ВВС обновился истребителями Су-30МКА (44 единицы было получено по контракту от 2006 года, 14 — по соглашению от 2015-го), транспортными вертолетами Ми-26Т2 (14 единиц), учебно-боевыми самолетами Як-130 (16 машин). Кроме того, алжирские военные начали получать боевые вертолеты Ми-28НЭ (42 единицы были законтрактованы в 2013 году).