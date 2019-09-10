02 Октября 2020
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Политика В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

В ПФР поддержали проект новой системы пенсионных накоплений

Предправления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.

"Новый проект нам еще официально не поступал, но, судя по тому, что уже известно, мы поддерживаем такой вариант, поскольку он позволит повысить пенсионные права людей", — отметил Дроздов.

По его словам, плюсом является добровольность участия, возможность использовать уже сформированные накопления и включение средств в действующую систему гарантирования выплат через АСВ, как в случае с банковскими вкладами или обязательными пенсионными накоплениями, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, внесение в Госдуму проекта закона об индивидуальном пенсионном капитале отложено на неопределенный срок. Инициатива, разработку которой Правительство хотело завершить еще в 2018 г., вызвала негативную реакцию россиян, об этом свидетельствуют данные закрытых опросов. Запуск механизма добровольных накопительных пенсий решено провести после того, как общество оправится от шокового повышения пенсионного возраста.

Напомним, авторы проекта обсуждали идею введения автоматической подписки на новую систему в том случае, если работник не отказался от добровольных взносов. В Госдуме идею раскритиковали, заявив, что это вызовет недовольство.

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В ПФР поддержали проект новой системы пенсионных накоплений

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Теги: ПФР, пенсионная реформа, пенсия



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