Банк России ожидает сохранение антироссийских санкций

Центробанк России исходит из сохранения западных санкций в отношении Москвы в базовом сценарии на 2020–2022 годы.

Так, в проекте документа "Основные направления единой государственной ДКП на 2020 год и период 2021 и 2022 годов" регулятор исходит из сохранения ограничительных мер "на всем прогнозном горизонте".

Также Банк России не исключает волатильность на финансовых рынках в случае "краткосрочных эпизодов усиления геополитической напряженности" сообщает РИА "Новости".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС, заявив, что это станет экономическим ударом по самим странам Европейского союза.

По ее словам, европейские представители сами признают, что продление антироссийских санкций для них разорительно. В частности, в свете предстоящего выхода из ЕС Великобритании, добавила Захарова.

Ранее украинский экс-президент Петр Порошенко заявил, что ЕС решил продлить санкции против России.

При этом ранее в Европе уже не раз признавали бесполезность антироссийских санкций.