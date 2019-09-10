02 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО
Дима Билан (2017) | Фото:instagram.com/bilanofficial

Билан извинился за пьяное выступление в Самаре

Российский популярный исполнитель Дима Билан извинился перед жителями Самары за выступление, которое он дал, находясь в нетрезвом состоянии.
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По словам певца, он давно не принимал спиртные напитки и "не рассчитал". При этом Билан обещал в ближайшее время приехать в город, чтобы дать открытое выступление.

"Друзья, я к вам с колоссальным извинением за мой концерт в Самаре, который прошел вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде, встретил друзей в гримерке, в отеле и выпил коньяк, совершенно не рассчитал, поскольку веду здоровый образ жизни … Я не рассчитал, видимо, из-за отсутствия алкоголя в моей жизни, и это сыграло со мной жуткую шутку", — выступил с видеообращением певец.

Также стало известно о том, что артист ведет переговоры с администрацией Самары, чтобы подарить городу детскую площадку, а больнице - необходимый для лечения детей аппарат.

Тем временем, в интернете собирают подписи под петицией с призывом к Диме Билану извиниться за выступление в Самаре. Напомним, накануне артист был приглашенной звездой на праздновании Дня города. Его поведение во время концерта некоторые зрители считают не совсем адекватным. В частности, некоторые полагают, что певец мог принять "допинг". Петиция также адресована руководству региона.

Певец исполнил несколько песен, но не всем понравились его манеры. Странный взгляд, "потягушки" на краю сцены и затем энергичные движения тазом. В общем, не все посчитали такое поведение уместным на мероприятии с широкой аудиторией. Кто-то заподозрил Билана в употреблении "допинга", хотя были и довольные его концертом зрители.

Ранее Дима Билан снял в Instagram "сторис", в которой заявляет, что после концерта не выспался и очень хочет спать.

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Билан извинился за пьяное выступление в Самаре

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Теги: Билан, Самара



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