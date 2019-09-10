В США начали расследование связей Трампа с Украиной

Американские конгрессмены от демократической партии объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках главы Белого дома Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения президента оказать давление на украинское правительство.

Это якобы было необходимо, чтобы Киев помог Трампу в президентской кампании в 2020 году. Демократы попросили предоставить документы, связанные с попытками главы государства и его адваката "манипулировать украинской системой правосудия, чтобы помочь переизбранию президента и, возможно, дискредитировать политического оппонента".

По данным Reuters, Трамп и некоторые республиканцы интересуются, есть ли конфликт интересов в том, что сын бывшего американского вице-президента, демократа Джозефа Байдена Хантер работал в украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings, с ообщает РБК.

Как сообщалось ранее, Рудольф Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, тайно встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем украинского президента Владимира Зеленского, чтобы обсудить расследование в отношении Джо Байдена, который, вероятно, будет соперником Трампа на президентских выборах в США в следующем году. Об этом пишет The New York Times. Интерес Трампа связан с вмешательством украинских властей в выборы президента США в 2016 году на стороне демократов и ролью в этом тогдашнего вице-президента Байдена, а также с его сыном Хантером Байденом, который был членом совета директоров украинской газодобывающей компании Burisma Holdings, который был туда внедрен путем махинаций.

В июне Джулиани в Twitter посоветовал Зеленскому не тянуть с этим.

"Новый президент Украины по-прежнему молчит о расследовании вмешательства Украины в выборы 2016 года и предполагаемого подкупа Байденом президента Порошенко. Время показать свое лидерство и расследовать оба дела, если вы хотите очистить Украину от того, что наделали люди Хиллари и Обамы", - написал Джулиани в Twitter.

Как сообщало Накануне.RU, в мае Джулиани заявил, что украинские власти помогали демократам, и отменил свой визит в Киев из-за "врагов Трампа" в окружении Зеленского.