Путин уволил десятки генералов и полковников

Президент РФ Владимир Путин освободил от должностей около тридцати высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Соответствующий указ подписан главой государства 7 сентября. Своих постов лишились руководители Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму генерал-лейтенант юстиции Михаил Назаров и СУ СКР по Дагестану генерал-лейтенант юстиции Сергей Дубровин.

Также был уволен первый заместитель руководителя следственного управления по Дагестану Тугай Тугаев.

Что касается новых назначений, то пост прокурора Москвы занял госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов, старший советник юстиции Алексей Ежов сменил его на посту главы надзорного ведомства в Дагестане. СУ СКР в Карачаево-Черкесской республике возглавил полковник юстиции Николай Щепкин. Главой МВД Крыма стал генерал-майор полиции Павел Каранда, управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве — генерал-майор полиции Андрей Янишевский, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в июле Путин освободил от занимаемых должностей сразу трех генералов.

Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно тексту документа, занимаемых должностей лишились глава МВД Чувашии, генерал-майор полиции Сергей Неяскин, начальник Сибирского юридического института МВД России генерал-майор Игорь Медведев и начальник управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН генерал-майор Николай Скопинцев.

Также от занимаемой должности был освобожден заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД Игорь Хренков.

На этом кадровые перестановки не закончились. Этим же указом глава государства назначил нового прокурора Московской области - им стал Сергей Забатурин, прокурором Карачаево Черкессии стал Александр Жариков и северо-западным транспортным прокурором Владимир Путин назначил Владимира Владимирова - бывшего прокурора Тюменской области.

Кроме того, указом президента полковник внутренней службы Андрей Поляков стал главой управления ФСИН по Дагестану, а полковник внутренней службы Александр Просвернин возглавил управление ФСИН по Волгоградской области. Генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов получил должность заместителя главы МЧС. Еще одну руководящую должность занял полковник полиции Александр Юрчин. Он возглавил "Научно-производственное объединение "Специальная техника и связь" МВД России.