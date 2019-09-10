02 Октября 2020
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Общество Южный ФО
(2019) | Фото: Комсомольская правда

Житель Краснодара установил на автомобиль колеса кареты

Житель Краснодара установил на свой автомобиль "Lada Priora" двухметровые колеса, стилизованные под колеса кареты.

Сотрудники правоохранительных органов заставят умельца привести транспортное средство в исходное состояние.

За нарушение владельцу автомобиля грозит штраф в 500 руб. Демонтировать каретные колеса мужчина должен в течение 10 суток.

Ранее в Сети появились снимки и видео, на которых видно, что на черной "Lada Priora" диски стандартных размеров сняты, а на автомобиль установлены колеса высотой примерно два метра, стилизованные под колеса кареты. При этом владелец отечественного автомобиля приехал в центр Краснодара и припарковался возле драматического театра, сообщает РИА "Новости".

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Житель Краснодара установил на автомобиль колеса кареты

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Теги: Краснодар, автомобиль



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