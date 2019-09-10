Житель Краснодара установил на автомобиль колеса кареты

Житель Краснодара установил на свой автомобиль "Lada Priora" двухметровые колеса, стилизованные под колеса кареты.

Сотрудники правоохранительных органов заставят умельца привести транспортное средство в исходное состояние.

За нарушение владельцу автомобиля грозит штраф в 500 руб. Демонтировать каретные колеса мужчина должен в течение 10 суток.

Ранее в Сети появились снимки и видео, на которых видно, что на черной "Lada Priora" диски стандартных размеров сняты, а на автомобиль установлены колеса высотой примерно два метра, стилизованные под колеса кареты. При этом владелец отечественного автомобиля приехал в центр Краснодара и припарковался возле драматического театра, сообщает РИА "Новости".