СМИ: американцы вывезли из России своего ценного агента

Американские разведчики вывезли в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения.

При этом ЦРУ назвало эти утверждения "неточными", сообщает CNN со ссылкой на нескольких осведомленных сотрудников администрации Трампа. По данным телекомпании, агент "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве".

Решение о вывозе шпиона был якобы продиктовано, в том числе, озабоченностью по поводу того, что президент США и сотрудники его администрации небрежно обращались с секретной информацией, что могло привести к раскрытию агента.

Решение о вывозе было принято вскоре после того, как в мае 2017 года в ходе встречи в Белом доме с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и занимавшим в то время пост посла РФ в США Сергеем Кисляком Трамп обсуждал секретные данные разведки, касающиеся действий группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии. Хотя данная информация не имела непосредственного отношения к американскому шпиону в РФ, однако, как сообщает CNN, этот случай стал поводом для обсуждения в американском разведывательном сообществе вопроса о возможности раскрытия источников информации.

По данным телекомпании, которая ссылается на сотрудника американской разведки, отзыв агента имел серьезные последствия, поскольку "восстановить такие возможности в короткий промежуток времени не удастся".

"Предположения CNN о том, что ЦРУ принимает решения, от которых зависят жизнь или смерть, без объективного анализа и сбора подробной информации, просто неверны, - сказала представитель ЦРУ Бриттани Брамелл, передает ТАСС.

Тем временем, телеграм-канал Shumanov пишет: "если это правда, что исчезнувший за границей со своей семьей Олег Борисович Смоленков действительно работал на американскую разведку, то это совершенно не про "клерка управления делами президента" сбежавшего за границу. Олег Смоленков входил в ближнее окружение помощника Президента РФ Юрия Ушакова. До своего исчезновения он занимал должность главного советника в аппарате Ушакова. Во времена, когда Ушаков занимал должность посла в США Смоленков работал под его началом в российском посольстве вторым секретарем. До этого, Смоленков занимал различные должности в валютно-финансовом департаменте и в аппарате (управделами) МИДа. Смоленков также работал в европейском департаменте МИДа, который за несколько лет до этого возглавлял его патрон Ушаков. Из этого получается, что как минимум пятнадцать лет Смоленков был в ближнем круге Ушакова".

"Вероятно, что под удар слива CNN может попасть помощник Президента Юрий Викторович Ушаков. Американцы "слили" информацию, что его близкий сотрудник, которого считали пропавшим без вести, якобы оказался кротом.

Надо понимать, что у Ушакова слишком много врагов и заинтересантов в его отставке. Учитывая, что Ушаков фактически уже собирался на пенсию, а на его место назывался целый список- от Лаврова и Денисова до Пескова.

И весьма примечательно упоминание фамилии Лаврова в расследовании CNN. Ушаков, который считается представителем силового блока, ценен своими уникальными контактами с республиканцами.

Более того, Ушаков автор многих важных внешнеполитических инициатив. Как говорят, Ушаков и есть настоящий министр иностранных дел при утратившим динамику Лаврове.

Кстати, та же схема, что и Цуканов-Воробьев. Правда, Смоленкову удалось видимо уйти на Запад", пишет телеграм-канал "НЕЗЫГАРЬ".

В российском МИДе прокомментировали новость CNN об эвакуации из России ценного агента США. "Сложно комментировать часть, связанную с "очень ценным агентом". Это пусть ЦРУ подтверждает или опровергает. А вот что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреда CNN еще не придумывала. Чистой воды паранойя",— заявил высокопоставленный источник "Коммерсанта" во внешнеполитическом ведомстве.

Член комитета Совфеда Франц Клинцевич назвал откровенным фейком историю о "российском шпионе". Время "Штирлицев" уже давно миновало, написал политик на своей странице в Facebook. По его словам, материал CNN - "откровенный фейк". Клинцевич отметил, что ни о каком американском шпионе "внутри российского руководства" и речи быть не может. CNN попытался в очередной раз дискредитировать американского президента Дональда Трампа, считает член комитета Совета Федерации.