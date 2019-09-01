23 Сентября 2020
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кошки, выставка кошек, клетки, Краеведческий музей (2019) | Фото:Накануне.RU

В оренбургском приюте для животных погибли 65 кошек, три волонтера попали в больницу

От неизвестного газа в оренбургском приюте для животных погибли 65 кошек и собака. Три волонтера центра "Филимоша" попали в больницу с отравлением. По словам руководительницы приюта Юлии Бабенко, было два выброса, и жители дома, где располагается приют, крайне обеспокоены ситуацией.

"29 августа утром наши волонтёры пришли в приют и почувствовали едкий запах, на цокольном этаже девочка упала в обморок. Именно на нулевом этаже были почти все погибшие животные: 65 кошек и собака. Жители из дома напротив рассказали, что запах они почувствовали где-то в четвёртом часу утра, даже проснулись от этого. 30-го мы с участковым находились на цокольном этаже, когда произошёл второй выброс. Трёх наших девочек скорая госпитализировала, их сейчас перевели в отделение токсикологии. У нас такое впечатление, что это был слив химии с какого-то предприятия в канализацию. Там реакция прошла, и это всё долбануло", - цитирует Бабенко telegram-канал "Подъем".

Бабенко рассказала, что после появления запаха в здании до коричневого цвета потемнел пластик, а чашках с водой выпал белый осадок.

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В оренбургском приюте для животных погибли 65 кошек, три волонтера попали в больницу

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Теги: приют для животных, отравление, выброс



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