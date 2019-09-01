Трое медиков пострадали в аварии с машиной "Скорой помощи" в Москве

Трое сотрудников скорой медицинской помощи пострадали на юге Москвы после наезда машины на дорожное препятствие, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Возле дома № 41 на улице Касимовская машина скорой помощи наехала на дорожное препятствие. Пострадали три сотрудника скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших осматривают прибывшие на место ДТП врачи. Обстоятельства происшествия выясняются.