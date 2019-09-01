В Москве автомобиль влетел в группу людей на пешеходном переходе, один человек погиб

Машина въехала в группу людей на пешеходном переходе на Нижегородской улице в Москве, в результате один пешеход погиб.

"Инцидент произошел по адресу: Нижегородская ул., д. 31". "Volkswagen совершил наезд на пешехода, а после врезался в мачту городского освещения. В результате пешеход погиб. Обстоятельства случившегося устанавливаются", - цитирует ТАСС представителя столичного управления ГИБДД.

Источник в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.