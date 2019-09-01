Третий молодой спортсмен за две недели умер в России от сердечного приступа

Участница женского футбольного клуба "Подольчанка" Полина Кобзева скончалась в возрасте 19 лет от сердечного приступа. "У нас в команде произошло большое горе, скончалась Полина Кобзева, у нее остановилось сердце. Очень скорбим и сожалеем, это большая беда для нас. Выражаем великое сочувствие и соболезнования ее родным и близким", - сообщили в клубе.

Отметим, это уже третий подобный случай за последние две недели.

22 августа на 16-м году ушел из жизни петербургский ватерполист Виталий Смирнов, участник юниорской сборной России был на сборах в Болгарии.

А 23 августа на пробежке скончалась 25-летняя легкоатлетка из Тамбовской области Маргарита Плавунова.

В интервью Накануне.RU эксперты - вице-президент, меценат региональной общественной организации по предупреждению внезапной аритмической смерти у детей "Хрустальное Сердце" Мария Черныш и главный детский кардиолог ФМБА России, профессор, д.м.н. Леонид Макаров – рассказали, что подобные ситуации действительно не редки. Несмотря на то, что государство достаточно хорошо обследует участников сборных, в частных клубах ситуация с выявлением сердечнососудистых заболеваний обстоит далеко не лучшим образом.