СМИ: госпитализирован протодиакон Андрей Кураев

СМИ сообщили о госпитализации 56-летнего протодиакона Андрея Кураева. Якобы, религиозный и общественный деятель был доставлен в больницу с приступом боли в поясничной области, сейчас ему устанавливают диагноз.

Творчество и деятельность Андрея Кураева вызывают различные оценки: от наград за миссионерскую деятельность и усилия в деле единения, солидарности и терпимости до обвинения в разжигании межэтнических и межрелигиозных конфликтов и отрицательных оценок со стороны представителей как православия (и иных христианских конфессий), так и других религий и мировоззрений.