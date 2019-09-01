"Урал" проиграл "Краснодару" 2:4 в домашнем матче РПЛ

У гостей забитыми мячами отметились Дмитрий Скопинцев (19 минута), Ари (38), Даниил Уткин (80) и Вандерсон (82). Хозяева ответили двумя мячами в исполнении Юрия Бавина (21) и Отмана Эль-Кабира (68).

"Краснодар" возглавил турнирную таблицу российской премьер-лиги, победив в Екатеринбурге "Урал". Уральцы уступили со счетом 2:4 в домашнем матче восьмого тура чемпионата России. Краснодарцы набрали 17 очков и возглавили таблицу РПЛ, обойдя "Ростов" по дополнительным показателям. "Урал" занимает восьмую строчку с 10 очками.





