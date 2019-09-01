Эрнст рассказал, в каком случае Александр Друзь может вернуться в "Что? Где? Когда?"

Глава Первого канала Константин Эрнст назвал условие возвращения в эфир программы "Что? Где? Когда" известного знатока Александра Друзя.

"Если Александр Друзь объяснится перед зрителями, вероятность его возвращения в телеигру очень высока", - сказал ТАСС генеральный директор Первого канала.

Напомним, редактор передачи "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. Якобы, магистр хотел узнать ответы на вопросы, дойти до финала, а потом разделить выигрыш с редактором. Друзь ответил тем, что сам обвинил в попытке подкупа Бера, при этом добавив, что на провокацию не поддался.

В итоге обоих (Друзя и Бера) Первый канал отстранил от их шоу, а позже Друзь и вовсе заявил, что "уходит на пенсию".

26 мая этого года состоялось заседание правления Международной ассоциации игры "Что? Где? Когда?", где была рассмотрена ситуация Александра Друзя. В частности, он принес извинения: "Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб репутации МАК "Что? Где? Когда?". Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред".