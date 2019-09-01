23 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
ураган Дориан (2019) | Фото:CNN

Ураган Дориан, идущий на Флориду и Багамы, получил статус катастрофического

Ураган Дориан, приближающийся к Карибским островам и Флориде, получил пятую – самую высокую – категорию. Она же катастрофическая.

По данным Национального центра ураганов США, штормы, достигающие третьей категории и выше, считаются значительными ураганами "из-за их потенциальной возможности значительных человеческих жертв и ущерба".

Синоптики делают неутешительные прогнозы: скорость ветра в эпицентре урагана Дориана достигает 100 километров в час. Уже предстоящей ночью Дориан достигнет Багамских островов, а затем, как ожидается, он направится к восточному побережью Флориды.

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Ураган Дориан, идущий на Флориду и Багамы, получил статус катастрофического

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Теги: ураган дориан, катастрофа, шторм, флорида, багамы



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Ранее 02.09.2019 13:10 Мск Роскосмос показал стремительное передвижение урагана Дориан, снятое из космоса

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