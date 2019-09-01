Ураган Дориан, идущий на Флориду и Багамы, получил статус катастрофического

Ураган Дориан, приближающийся к Карибским островам и Флориде, получил пятую – самую высокую – категорию. Она же катастрофическая.

По данным Национального центра ураганов США, штормы, достигающие третьей категории и выше, считаются значительными ураганами "из-за их потенциальной возможности значительных человеческих жертв и ущерба".

Синоптики делают неутешительные прогнозы: скорость ветра в эпицентре урагана Дориана достигает 100 километров в час. Уже предстоящей ночью Дориан достигнет Багамских островов, а затем, как ожидается, он направится к восточному побережью Флориды.