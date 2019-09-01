СМИ: Двое детей в Москве пострадали, упав с аттракционов

1 сентября стал неудачным днем сразу для двух московских школьников, упавших с аттракционов. Причем ЧП произошли в разных местах столицы.

Так, по данным telegram-канала "112", в Делегатском парке столицы 12-летний мальчик упал с аттракциона. "Ребенок находится в сознании, на место уже едет скорая помощь. Мальчик упал примерно с пятиметровой высоты", - сообщает канал.

А "МК" сообщает о школьнице, упавшей с больших качелей в парке Северное Тушино, где сегодня проходил праздник, посвященный Дню знаний. Цепь, которой кресла были прикреплены к каркасу, в какой-то момент оборвалась, и дети упали на землю. Девятилетнюю девочку госпитализировали с ушибами и травмой головы.