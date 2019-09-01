23 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России
(2005) | Фото: pics.cry.ru

В Брянске скончался 17-летний подросток, избитый полицейским

17-летний юноша, которого, предположительно, избил сотрудник полиции, скончался в одной из больниц Брянска. Об этом его родственники сообщили порталу "Брянские новости".

ЧП произошло вечером 13 августа в посёлке Локоть. По словам очевидца, пьяный замначальника местного отдела полиции пришёл в кафе с другом, после чего начал приставать к подростку, обвинив его в поджоге дома, в котором стражи порядка нашли наркотики. Затем он предложил юноше отойти поговорить. Через некоторое время подростка нашли на улице в крови. Его госпитализировали. Две недели несовершеннолетний был в коме, после чего умер.

Сотрудника полиции уволили из органов. В отношении 36-летнего Дениса Т. возбудили уголовное дело. Сейчас он арестован на два месяца, передает радио "Говорит Москва"

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В Брянске скончался 17-летний подросток, избитый полицейским

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Теги: подросток, избиение, полицейский



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Развитие сюжета:

Ранее 02.09.2019 19:20 Мск Брянскому полицейскому ужесточили обвинение после смерти избитого им подростка
Ранее 02.09.2019 01:26 Мск В МВД отреагировали на смерть избитого полицейским подростка

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