В нацпарке Зюраткуль на Южном Урале нашли заблудившихся туристов-подростков

В Челябинской области нашли группу туристов из восьми человек (шестеро из них – подростки), заблудившихся во время однодневного похода в национальном парке Зюраткуль.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС, незарегистрированная тургруппа совершала поход в лесном массиве от озера Зюраткуль до горы Нургуш и обратно. Когда туристы возвращались к озеру, из-за тумана ухудшилась видимость, и они заблудились. Старший группы связался с сотрудниками национального парка, сообщил видимые ориентиры.

Для поиска были задействованы 39 человек и 15 единиц техники. На данный момент группа с сопровождением добирается по лесному массиву пешком. Оттуда, предварительно, их будут транспортировать. Состояние найденных удовлетворительное.