23 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
зюраткуль, озеро, вершина (2015) | Фото:накануне.ру

В нацпарке Зюраткуль на Южном Урале нашли заблудившихся туристов-подростков

В Челябинской области нашли группу туристов из восьми человек (шестеро из них – подростки), заблудившихся во время однодневного похода в национальном парке Зюраткуль.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС, незарегистрированная тургруппа совершала поход в лесном массиве от озера Зюраткуль до горы Нургуш и обратно. Когда туристы возвращались к озеру, из-за тумана ухудшилась видимость, и они заблудились. Старший группы связался с сотрудниками национального парка, сообщил видимые ориентиры.

Для поиска были задействованы 39 человек и 15 единиц техники. На данный момент группа с сопровождением добирается по лесному массиву пешком. Оттуда, предварительно, их будут транспортировать. Состояние найденных удовлетворительное.

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В нацпарке Зюраткуль на Южном Урале нашли заблудившихся туристов-подростков

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Теги: национальный парк, заблудившиеся туристы, зюраткуль, нургуш, туман, ухудшение видимости



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