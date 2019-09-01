Грузинские военные сбили беспилотник Южной Осетии в окрестностях села Цънелис

Обострение ситуации продолжается на границе Грузии и Южной Осетии. По данным южноосетинских властей, грузинские силовики сбили беспилотник во время гуманитарной операции в окрестностях села Уиста (Цънелис).

Ранее Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские поставили блокпост на территории республики в районе этого населённого пункта. В ответ пограничники провели рейд бронетехники. В свою очередь в Тбилиси сказали, что строительство блокпоста идёт на их территории. После этого югоосетинские пограничники начали гуманитарную акцию в этом селе.

В Министерстве иностранных дел России выразили озабоченность напряжённостью на границе Грузии и Южной Осетии. На Смоленской площади подчеркнули, что эскалацией ситуации занимается Тбилиси.

Ранее глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что в понедельник, 2 сентября, должны продолжится переговоры контактной группы в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).