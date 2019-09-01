Ученые смогли вырастить искусственный мозг с "интеллектом" новорожденного ребенка

23 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника За рубежом
головной мозг, мозги (2018) | Фото: pxhere.com

Ученые смогли вырастить искусственный мозг с "интеллектом" новорожденного ребенка

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего вырастили "миниатюрный мозг", нейроны которого начали передавать электрические сигналы, неотличимые от тех, что наблюдались в мозгу у недоношенных младенцев. Пока "мини-мозг" представляет собой скопление клеток, выращенное из стволовых клеток человека.

Для того, чтобы "обучить" нейросеть выращенных клеток, ученые использовали записи электроэнцефалограмм детей, родившихся на несколько недель раньше положенного срока.

Выращенный "мозг" имеет размер с горошину. Его структуру исследователи изменяли, чтобы добиться необходимой структуры соединения нейронов. Примерно через два месяца "мозг" начал подавать сигналы, сравнимые с настоящими в мозгу у недоношенных детей. В частности, одинаковой была частота волн. Через 10 месяцев роста лабораторный "мозг" имел нейронную сеть, схожую с сетью в мозгу плода, достигшего полного срока гестации (40 недель).

Команда ученых опубликовала свои выводы в журнале Cell Stem Cell от 29 августа.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Ученые смогли вырастить искусственный мозг с "интеллектом" новорожденного ребенка

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: нейроны, мозг, наука



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети