Ученые смогли вырастить искусственный мозг с "интеллектом" новорожденного ребенка

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего вырастили "миниатюрный мозг", нейроны которого начали передавать электрические сигналы, неотличимые от тех, что наблюдались в мозгу у недоношенных младенцев. Пока "мини-мозг" представляет собой скопление клеток, выращенное из стволовых клеток человека.

Для того, чтобы "обучить" нейросеть выращенных клеток, ученые использовали записи электроэнцефалограмм детей, родившихся на несколько недель раньше положенного срока.

Выращенный "мозг" имеет размер с горошину. Его структуру исследователи изменяли, чтобы добиться необходимой структуры соединения нейронов. Примерно через два месяца "мозг" начал подавать сигналы, сравнимые с настоящими в мозгу у недоношенных детей. В частности, одинаковой была частота волн. Через 10 месяцев роста лабораторный "мозг" имел нейронную сеть, схожую с сетью в мозгу плода, достигшего полного срока гестации (40 недель).

Команда ученых опубликовала свои выводы в журнале Cell Stem Cell от 29 августа.