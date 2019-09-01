В Калмыкии ребенок погиб от отравления химикатами, еще двое госпитализированы в реанимацию

В селе Яшалта (Калмыкия) произошло отравление химикатами троих детей. СКР начал проверку.

По данным следствия, 29-30 августа местный житель обработал хранившееся в амбаре зерно химикатами. Хранилище располагалось на первом этаже жилого дома. Вечером 31 августа троим детям и супруге мужчины стало плохо. Годовалый ребенок скончался по пути в районную больницу. Двое детей находятся в реанимации, состояние средней тяжести.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Проводятся все необходимые судебные экспертизы, сообщили Накануне.RU в СКР.