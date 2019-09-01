23 Сентября 2020
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Общество За рубежом
ребенок, девочка, детский сад, обида, грусть, расстройство, дети, плачь (2015) | Фото: kzndeti.ru

В Великобритании женщину арестовали и будут судить за то, что назвала трансгендера мужчиной

38-летню Кейт Скоттоу из графства Хартфордшир (Великобритания) арестовали на глазах двух ее маленьких детей и теперь собираются судить за то, что она во время общения на форуме назвала трансгендера Стефани Хайден (раньше был мужчиной, но сменил пол) мужчиной.

Как сообщает The Sun, женщину обвиняют в оскорблении в соцсетях. Сейчас Скоттоу на свободе, но 18 сентября ей надо явиться в суд, где будет слушаться дело об оскорблении.

Кейт пишет в сети: "Я была арестована в моем доме тремя офицерами на глазах у десятилетней дочери, страдающей аутизмом, и 20-месячного сына, который находится на грудном вскармливании. Затем меня семь часов продержали в камере, где не было никаких необходимых мне санитарно-гигиенических средств, а затем допрашивали".

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В Великобритании женщину арестовали и будут судить за то, что назвала трансгендера мужчиной

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Теги: арест, трансгендер, оскорбление



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