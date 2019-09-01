В Ливии обстрелян самолет Airbus A330-200 с паломниками, возвращавшимися из Мекки

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара обстреляла из установок "Град" самолет Airbus A330-200 "Ливийских авиалиний" в аэропорту Митига, что рядом с Триполи. По данным издания The Libya Observer, есть раненые в результате инцидента, их точное количество неизвестно. Сообщается, что самолет вернулся из Мекки и на его борту были паломники.

На снимках, опубликованных изданием, в десятке метров от самолета видна воронка, оставшаяся в асфальте после разрыва снаряда, а также поврежденный автомобиль и пострадавших на носилках в процессе эвакуации.

A number of pilgrims were wounded in Grad rocket attacks by warlord Haftar's militia groups on Mitiga Airport in #Tripoli Saturday night, shortly after the landing of a Libyan Airlines plane carrying the pilgrims after performing Hajj in Mecca pic.twitter.com/ya9DAA42ZR — The Libya Observer (@Lyobserver) 1 сентября 2019 г.

В конце июля на территории аэропорта Аль-Джуфра в Ливии были уничтожены два украинских самолета Ил-76, погиб пилот из Мариуполя.