23 Сентября 2020
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Политика В России Санкт-Петербург
Геннадий Зюганов (2019) | Фото:YouTube

Партийную оценку решению Бортко сняться с выборов в Петербурге дадут после 8 сентября - Зюганов

Глава КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал решение депутата Госдумы, режиссера Владимира Бортко снять свою кандидатуру с выборов на пост губернатора Санкт-Петербурга. О своем решении коммунист Бортко сообщил на дебатах в пятницу, 30 августа.

По словам Зюганова, партийная оценка решению Бортко будет дана после выборов.

"Что касается официальной партийной оценки, (она будет) после завершения выборов. Мы рассмотрим все обстоятельства этого дела. Но сейчас надо отмобилизоваться всем на результат. У нас хорошие позиции у (Алексея - ред.) Корниенко на Сахалине, есть реальная возможность выиграть выборы губернатора. У нас хорошо идет (Николай - ред.) Платошкин на довыборах в Хабаровском крае, у нас ярко ведет выборную кампанию (Виктор - ред.) Соболев в Ставропольском крае", - сказал РИА Новости Зюганов.

Лидер компартии добавил, что снятие Бортко с выборов - его личная инициатива и решение. "Это его решение. Мы, я сторонник активного сопротивления в борьбе нынешнему курсу. Борьбы за политику в интересах граждан, за справедливость, за сильную страну", - пояснил парламентарий.

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Партийную оценку решению Бортко сняться с выборов в Петербурге дадут после 8 сентября - Зюганов

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Теги: владимир бортко, выборы в санкт-петербурге, геннадий зюганов



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