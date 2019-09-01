В Екатеринбурге девушка упала с балкона многоэтажки

Утром в воскресенье, 1 сентября, девушка выпала с балкона (по другим данным, из окна) многоэтажки на улице Крестинского (Ботанический микрорайон). Она упала на припаркованный у дома автомобиль (на лобовое стекло), что, вероятно, спасло ей жизнь. По словам очевидцев, когда ее увозила карета скорой помощи, девушка была жива.

"Жена рассказала, что сегодня утром видела, как девушку несли на носилках до скорой. Выпала с 6 этажа на Крестинского, 35. Упала на машину, была живая" – пишет один из подписчиков группы "Инцидент Екатеринбург" ("ВКонтакте").

Стоит отметить, что по этому адресу располагается не жилой дом, а апартамент-отель.