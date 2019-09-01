Прокуратура вынесла Высокинскому представление из-за отсутствия горячей воды в "городке чекистов"

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку в связи с отсутствием горячего водоснабжения в 14 корпусах "городска чекистов" (Кировский район). Здесь, по данным надзорного ведомства, произошло повреждение теплосети.

"Длительное время устранить данное повреждение на теплосети невозможно из-за отсутствия ее собственника. Пунктом 4 ч. 1 ст. 16 Федерального закона "Об организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ предусмотрено, что к вопросам местного значения относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом. В нарушение вышеуказанной нормы администрацией г. Екатеринбурга не принят весь комплекс мер, направленных на устранение указанного повреждения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По результатам выявленных нарушений прокуратура Екатеринбурга главе Екатеринбурга Александру Высокинскому внесла представление об устранении нарушений закона, в котором потребовала устранить указанные повреждения на теплосети в кратчайшие сроки и восстановить права жителей на бесперебойное обеспечение коммунальной услуги в виде горячего водоснабжения.