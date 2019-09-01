23 Сентября 2020
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энергетика электричество лэп (2009) | Фото: Накануне.ru

Дмитрий Рогозин предложил обезопасить самолеты и вертолеты от ЛЭП с помощью цветных шаров

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил свое решение проблемы столкновения воздушных судов (в первую очередь, речь о вертолетах) с проводами линий электропередач.

В микроблоге Рогозин написал: "Очередной трагический случай падения вертолёта из-за линии электропередач над водной поверхностью... Эти провода над реками и озёрами практически не видны. Сколько раз самому при управлении вертолётом приходилось от них уворачиваться! Надо обозначать их цветными шарами-маркерами".

Очевидно, Рогозин имел в виду ЧП, случившееся накануне в Подмосковье. Отец и сын выполняли фигуры пилотажа над водоемом на автожире и в какой-то момент врезались в провода. И пилот, и пассажир погибли.

На самом деле, маркировка ЛЭП сигнальными шарами уже существует, она ведется в районах полетов малой авиации. Так, у "Россетей" в требованиях к техническому проектированию обозначены следующие требования по маркировке ЛЭП напряжением 35 кВ и выше, проходящих вблизи взлетно-посадочных полос:  "Дневную маркировку (окраску), СШМ и светоограждение должны иметь элементы и конструкции воздушных линий вблизи аэродрома или вертодрома, выступающие за внутреннюю горизонтальную, коническую или переходную поверхность, поверхность взлета или поверхность захода на посадку в пределах 6000 м от их внутренних границ".

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Дмитрий Рогозин предложил обезопасить самолеты и вертолеты от ЛЭП с помощью цветных шаров

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Теги: дмитрий рогозин, цветные шары, сигнальные маркеры, лэп



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