В Минобороны России сообщили о жертвах и разрушениях в Идлибе после удара США

В Министерстве обороны России сообщили о жертвах и разрушениях в сирийской провинции Идлиб после авиационного удара США, нанесенного накануне.

В сирийской зоне деэскалации Идлиб имеются многочисленные жертвы и разрушения, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Удар был нанесен в нарушение всех договоренностей днем в субботу, 31 августа, в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб.

"В населенных пунктах, подвергшихся американскому удару, имеются многочисленные жертвы и разрушения", - говорится в сообщении Центра примирения враждующих сторон в Сирии.