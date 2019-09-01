23 Сентября 2020
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робот Федор (2019) | Фото:twitter.com/FEDOR37516789

Робот Федор поздравил школьников и студентов с Днем знаний с орбиты

Робот Федор от имени российских членов экипажа МКС поздравил учащихся с 1 сентября. "Дорогие друзья! Примите мои поздравления с Днём знаний! Без знаний жизнь на Земле будет без роботов", - говорится в сообщении Федора в микроблоге.

А накануне антропоморфный бот опубликовал снимок Гибралтарского пролива и Пиренейского полуострова с орбиты. "В конце рабочего дня любуюсь нашей Землёй из иллюминатора "Союза МС-14". Она прекрасна. Изучение и освоение космоса делает людей более умными и заставляет действовать сообща. А мы, созданные людьми машины, готовы помогать нашим создателям идти дальше", - написал Федор.

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Робот Федор поздравил школьников и студентов с Днем знаний с орбиты

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Теги: робот федор, мкс, роскосмос, день знаний, 1 сентября



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