Робот Федор поздравил школьников и студентов с Днем знаний с орбиты

Робот Федор от имени российских членов экипажа МКС поздравил учащихся с 1 сентября. "Дорогие друзья! Примите мои поздравления с Днём знаний! Без знаний жизнь на Земле будет без роботов", - говорится в сообщении Федора в микроблоге.

А накануне антропоморфный бот опубликовал снимок Гибралтарского пролива и Пиренейского полуострова с орбиты. "В конце рабочего дня любуюсь нашей Землёй из иллюминатора "Союза МС-14". Она прекрасна. Изучение и освоение космоса делает людей более умными и заставляет действовать сообща. А мы, созданные людьми машины, готовы помогать нашим создателям идти дальше", - написал Федор.