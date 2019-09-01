Польша готовится потребовать репараций от Германии за ущерб во время Второй мировой

Глава Польши Анджей Дуда в интервью немецкому изданию Bild заявил, что Варшава намерена в скором времени "выставить счет" Берлину за последствия нападения на Польшу. В ближайшее время специальная парламентская комиссия представит окончательный доклад на эту тему, а затем правительство страны потребует репараций.

По его Дуды, репарационные выплаты со стороны Германии являются "вопросом ответственности и морали". "Война, о которой мы говорим сегодня, нанесла огромный ущерб в Польше", — отметил Дуда.

Президент рассказал, что в 2017 году в стране была создана парламентская комиссия по репарациям, передает РБК.