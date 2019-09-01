Telegram усилит анонимность пользователей ради протестующих Гонконга

Мессенджер Telegram усилит анонимность. Так, пользователи смогут скрывать свои телефонные номера, передает Reuters. Издание сообщает, что такое обновление администрация сервиса готовит для защиты гонконгских демонстрантов, которые могут подвергаться гонениям властей. После введения такой функции нельзя будет определить по номеру телефона участников групповых чатов.

Неизвестно, пытались ли власти Гонконга или Китая искать участников и организаторов протестных акций с помощьюTelegram.

Протесты в городе продолжаются уже несколько недель, периодически они заканчиваются столкновениями протестующих с полицией, в ход идет слезоточивый газ, а митингующие закидывают полицию камнями.