Организатор шоптура предлагала «отбить дорогу», заработав на незаконном шествии Навального

Накануне, 31 августа, в Москве состоялось очередное незаконное шествие несистемной оппозиции. «Несистемщиков» на улицы столицы призвала выходить Любовь Соболь – забракованная соискательница места в Мосгордуме. Активистка Навального подала в избирком подписи давно умерших людей. Первые акции «за Соболь» собирали до 1,5 тысячи человек, однако потом интерес к данным мероприятиям у людей пропал. Несанкционированный митинг 17 августа собрал всего несколько десятков человек.

Чтобы создать видимость массовости поддержки Соболь и Навальный свезли с регионов «платных протестующих». Блогер пользовался услугами платной массовки и раньше, однако теперь из-за снижения интереса москвичей к акциям она становится видна невооруженным глазом. В YouTube появилось видео, на котором организатор шоптура в столицу агитирует женщин принять участие в незаконном шествии за 2 тысячи рублей. Как выразилась женщина-агитатор: «отбить дорогу».

Стоит отметить, что организатор не скрывала, что митинг организован Навальным, но соврала о его согласовании с властями. Получается, что некоторых гостей Москвы блогер использует в своих целях «втёмную».

Ранее, 10 августа, «оппозиция» провела согласованный митинг-концерт на проспекте Сахарова. Тогда организаторы мероприятия свозили купленную массовку из регионов автобусами.