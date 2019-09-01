23 Сентября 2020
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армия, служба, призыв, военный (2016) | Фото:Накануне.RU

В России с 1 сентября изменились правила призыва

С 1 сентября 2019 года изменились правила службы в армии России по призыву. Так, теперь призывники могут добровольно отказаться от отсрочки и досрочно демобилизоваться. Права на полное освобождение от призыва или отказа от отсрочки получат родные братья и сыновья погибших или раненных во время прохождения военной службы. Также этим правом могут воспользоваться обладатели учёной степени и студенты-очники.

Срочники, призванные до 1 сентября 2019 года, могут демобилизоваться досрочно, если основание для этого появилось во время прохождения службы — например, родился второй ребёнок. 

Эти нормы содержатся в поправках в закон "О воинской обязанности и военной службе", напоминает радио "Говорит Москва".

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В России с 1 сентября изменились правила призыва

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Теги: служба по призыву, армия россии, отсрочка



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