В России с 1 сентября изменились правила призыва

С 1 сентября 2019 года изменились правила службы в армии России по призыву. Так, теперь призывники могут добровольно отказаться от отсрочки и досрочно демобилизоваться. Права на полное освобождение от призыва или отказа от отсрочки получат родные братья и сыновья погибших или раненных во время прохождения военной службы. Также этим правом могут воспользоваться обладатели учёной степени и студенты-очники.

Срочники, призванные до 1 сентября 2019 года, могут демобилизоваться досрочно, если основание для этого появилось во время прохождения службы — например, родился второй ребёнок.

Эти нормы содержатся в поправках в закон "О воинской обязанности и военной службе", напоминает радио "Говорит Москва".