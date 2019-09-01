Шесть человек погибли в результате крушения вертолета на севере Норвегии

Вертолет с пятью пассажирами и пилотом на борту разбился неподалеку от города Альта на севере Норвегии (200 км от Мурманска). По данным местных СМИ, ссылающихся на данные полиции, все шестеро погибли (хотя изначально сообщалось о четырех погибших и одном пострадавшим (он был доставлен в университетскую больницу Тромсё), еще один человек числился пропавшим без вести).