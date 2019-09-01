Шесть человек погибли в результате крушения вертолета на севере Норвегии
Вертолет с пятью пассажирами и пилотом на борту разбился неподалеку от города Альта на севере Норвегии (200 км от Мурманска). По данным местных СМИ, ссылающихся на данные полиции, все шестеро погибли (хотя изначально сообщалось о четырех погибших и одном пострадавшим (он был доставлен в университетскую больницу Тромсё), еще один человек числился пропавшим без вести).
Пятеро погибших пассажиров были норвежцами – жителями Альты, а пилот был гражданином Швеции.
Созданная следственная группа проводит расследование. Вертолет принадлежал компании Helitrans, его арендовали для обслуживания музыкального фестиваля в местечке Квенвикмоене, недалеко от Альты.