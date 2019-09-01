Четыре человека погибли в лобовом столкновении легковушек под Белгородом

Крупное ДТП со смертельным исходом произошло в воскресенье, 1 сентября, около шести утра мск на 135 км дороги Белгород – Павловск. Погибли четыре человека, сообщили Накануне.RU в региональном полицейском главке.

48-летний водитель легкового автомобиля Hyundai Solaris допустил выезд на полосу встречного движения (следователи узнали об этом, изучив записи видеорегистраторов поврежденных автомобилей). На встречке иномарка столкнулась с ВАЗ-2111 под управлением 62-летнего водителя.

В результате аварии погибли оба водителя и две пассажирки автомобиля ВАЗ. Двое пассажиров иномарки получили травмы и были госпитализированы.