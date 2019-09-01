В России начинается новый учебный год - за парты сядут почти два миллиона первоклашек

1 сентября в России начинается новый учебный год, хотя торжественные линейки и праздники в честь Дня знаний на этот раз в большинстве регионов пройдут 2 сентября, в понедельник.

Завтра за парты в России сядут более 16,5 млн школьников, из них 1,9 млн – первоклашки. Почти на миллион в этом году увеличилось общее число учеников, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.

В колледжах России занятия начнутся для 2,46 млн человек, осваивающих программы среднего профессионального образования, из них около полумиллиона поступили в этом году на первый курс.

В вузы России вернутся с летних каникул и практики или придут впервые около 4,1 млн студентов. 90% от этого числа обучаются в государственных вузах: 2,9 млн по программам бакалавриата, 0,7 млн по программам специалитета и еще 0,53 млн - по программам магистратуры, еще 90 тыс. будут учиться в аспирантуре. 2,36 млн человек обучаются очно, остальные - на очно-заочной и заочной формах, отмечает "Интерфакс".