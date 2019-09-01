Российские власти хотят к 2030 году увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет

Глава министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил о задаче увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет к 2030 году, то есть за 10 с половиной лет.

"Демографическая программа России, принятая в 2007 году, позволила коренным образом изменить демографическую ситуацию в стране. Благодаря комплексу мер, принимаемых государством и, что самое главное, благодаря изменению отношения людей к своему здоровью темпы роста продолжительности жизни в России являются одними из самых высоких в мире. За последние 15 лет средняя продолжительность жизни увеличилась на восемь лет, в том числе мужчин - на 9,2 года. В 2018 году продолжительность жизни составила почти 73 года", - сказал министр, выступая на встрече министров труда и занятости стран "Группы двадцати" в японском городе Мацуяма. Его словам в воскресенье приводит пресс-служба ведомства.

Топилин подчеркнул, что "показатель надо улучшать". Он также отметил особенность ситуации на российском рынке труда: несмотря на снижение численности населения трудоспособного возраста, численность рабочей силы остается "практически стабильной", передает "Интерфакс". "Более 95% экономически активного населения работают", - сообщил министр.

По его данным, за последние пять лет доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5% до 9,6%. Сейчас в России заняты 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста.