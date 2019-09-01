На Дальнем Востоке остаются подтопленными 85 населенных пунктов - МЧС

В четырех субъектах Дальнего Востока (Хабаровский и Приморский края, Амурская область и Еврейская автономная область) в 13 муниципальных районах и трех городских округах остаются подтопленными 85 населенных пунктов с населением 860 человек, в том числе 179 детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России. При этом отрезанных населенных пунктов нет.

В течение последних суток подтоплены два населенных пункта в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, а также два участка автодорог в Хабаровском крае. Освобождены от воды 96 приусадебных участков в Приморском крае, отметили в ведомстве.

В восьми пунктах временного размещения находятся 107 человек, в том числе 38 детей.

За последние сутки, в том числе силами МЧС России, просушены 34 дома, вывезено 38 куб. м мусора, очищено 10 метров ливневой канализации. Пострадавшему населению доставляется бутилированная вода, продукты питания.

Всего к ликвидации последствий привлечены более 3300 человек, 803 единицы техники, 68 плавсредств, из них от МЧС России – 639 человек, 130 единиц техники, 36 плавсредств.